Президент наградил Свитолину орденом

Данная информация появилась на сайте Президента Украины.

В сообщении говорится, что награду украинская спортсменка получила за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Отмечается также, что на сегодняшний день Элина Свитолина является членом национальной женской сборной Украины по теннису.

Напомним, что в этом году Свитолина выиграла четыре титула WTA (в Тайване, Дубаи, Стамбуле и Риме), дошла до 1/4 финала "Ролан Гаррос", а также впервые в истории украинского женского тенниса стала теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA .

Ранее УРА-Информ сообщал, что Cвитолина может пропустить Уимблдон из-за травмы.