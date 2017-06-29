14:45 29.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Президент наградил Свитолину орденом

Президент Петр Порошенко наградил ведущую теннисистку Украины Элину Свитолину орденом "За заслуги" III степени.

Президент наградил Свитолину орденом

Данная информация появилась на сайте Президента Украины.

В сообщении говорится, что награду украинская спортсменка получила за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Отмечается также, что на сегодняшний день Элина Свитолина является членом национальной женской сборной Украины по теннису.

Напомним, что в этом году Свитолина выиграла четыре титула WTA (в Тайване, Дубаи, Стамбуле и Риме), дошла до 1/4 финала "Ролан Гаррос", а также впервые в истории украинского женского тенниса стала теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA .

Ранее УРА-Информ сообщал, что  Cвитолина может пропустить Уимблдон из-за травмы. 


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