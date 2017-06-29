09:49 29.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция Сумской области обнаружила фальсификат алкоголя более чем на 1,4 миллиона гривен

В Сумской области полиция при поддержке налоговиков изъяла из незаконного оборота более пяти тысяч литров фальсификата алкоголя.

Полиция Сумской области обнаружила фальсификат алкоголя более чем на 1,4 миллиона гривен

Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела. Как сообщает Главное управление Государственной фискальной службы в области, обыски проводились на территории Шостки и Глухова.

В результате чего было обнаружено алкогольной продукции различных наименований в стеклянной таре различной емкости маркированную марками акцизного налога с признаками подделки, - сообщили в ГФС, добавив, что всего было изъято более девяти тысяч бутылок ликероводочной продукции общей стоимостью около 1,4 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, для контроля рынка алкоголя в КМУ предложили ввести электронную акцизную марку и накладную. По мнению некоторых экспертов, это будет способствовать выведению алкогольного рынка из тени.


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