16:30 29.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Львовщине обнаружена свалка ртутных ламп

В селе Малехов, что на Львовщине, работники Госэкоинспекции области нашли нелегально выгружены люминесцентные лампы, которые содержат ртуть.

На Львовщине обнаружена свалка ртутных ламп

Об этом сообщили  в пресс-службе Госэкоинспекции.

В сообщении говорится, что во время проведения государственного контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства на территории Малеховского сельского совета госинспекторы по охране окружающей природной среды обнаружили несанкционированную выгрузку люминесцентных ламп.

Отмечается, что работниками отдела инструментально-лабораторного контроля Госэкоинспекции во Львовской области отобраны пробы почвы. Проводятся лабораторные исследования.

В ведомстве также отметили, что несанкционированно отходы уже ликвидированы.

Ранее УРА-Информ сообщал, что ртутьсодержащие лампы нашли на Киевщине.


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