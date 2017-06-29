23:45 29.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Луценко обещает завершить расследование расстрелов на Майдане о конца года

Расследование дела по расстрелу активистов во время событий на Евромайдане может быть завершено к концу 2017 года.

Луценко обещает завершить расследование расстрелов на Майдане о конца года

Команда прокуроров и следователей сообщает о готовности в четвертом квартале этого года закончить следствие по делу расстрелов на Майдане.

Об этом в четверг, 29 июня, сообщил главный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, трагические страницы 18, 19, 20, 21-го сейчас находят свою юридическую оценку. Это уже сделано, следующие шаги - в окончаниях экспертиз и предъявлении обвинительного акта. К четвертому кварталу мы сделаем и это, возможно, самое важное для восстановления справедливости в нашей стране решение, - сказал Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в четверг, 29 июня, внес в Верховную Раду Украины представление о привлечении народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина к уголовной ответственности.


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