ГПУ отправила сообщение о подозрении Сергею Курченко

В четверг утром, 29 июня, письмо отправлено по месту регистрации Курченко. Как сказано в сообщении, размещенном на сайте ведомства, ГПУ в уголовном деле №42016000000003393 составлено письменное сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений. Оно направлено Курченко по адресу его места регистрации в Харьковскую область, город Чугуев, улица Чапаева, 9.

Подозреваемый имеет право ознакомится с текстом письменного уведомления прибыв в Генеральную прокуратуру Украины по адресу: Киев, улица Резницкая, 13/15, - говорится в сообщении. Там также сказано, что Курченко подозревается в создании, обеспечении деятельности и руководстве преступной организации, целью которой было совершение тяжких и особо тяжких преступлений и участии в преступлениях указанной организации в период с января 2010 года по февраль 2014 года.

Обвинение касается преступного завладения имуществом государственных и частных организаций (Национального банка Украины, ПАО "Укрнафта", ПАО "Укргазвыдобування". ПАО "Реал Банк", ПАО "Брокбизнесбанк" и других) путем злоупотреблений полномочиями должностных лиц и служебного подлога документов с дальнейшим отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 мая 2017 года прокуратура Одесской области согласовала и направила украинскому бизнесмену, приближенному к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу Сергею Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.