Экзамен по ПДД будет содержать новые вопросы – МВД

Такое сообщение поступило от сервисного центра украинского МВД. Таким образом – сервисный центр уже выдал новые вопросы для экзамена на знания гражданами ПДД. Именно по этим новым вопросам и будут отныне сдавать экзамены. Также можно будет проверить собственные знания правил движение на сайте МВД.

В новых тестах вопросы были приспособлены под современные реалии на автодорогах, уделено больше внимания практическому навыку.

Как сообщал УРА-Информ, четвертого апреля 2017 г. депутаты приняли решение поддержать изменения в правила движения по дорогам страны.