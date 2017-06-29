14:50 29.06.2017 | Общество | Новости
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Австралия и США начали крупнейшие военные учения - ФОТО

Соединенные Штаты Америки совместно с Австралией начали военно-морские учения в Южно-Китайском море. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Австралия и США начали крупнейшие военные учения - ФОТО

Как отмечается, учения должны послать сигнал как союзникам, так и противникам. В часности, к ним присоединяется и Китай.

Стоить отметить, в учениях принимают участие 33 тыс. австралийских и американских военнослужащих.

Кроме того, мероприятия пройдут с участием военных кораблей и ударной авиации.

При этом глава Тихоокеанского командования США адмирал Гарри Харрис прямо заявил, что учения рассматриваются как сигнал Пекину.

"Я доволен сигналом, который эти учения пошлют нашим друзьям, союзникам, партнерам и потенциальным противникам", - заявил Харрис.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" военнообязанные Алешковского района прошли учения по территориальной обороне.


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