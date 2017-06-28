За сутки в зоне АТО ни один силовик не пострадал

Такое сообщение поступило сегодня – 28-го июня – от А. Лысенко – спикера Минобороны страны по вопросам проведения на востоке страны АТО. Согласно его словам, по итогам военных действий в АТО не было ни одного пострадавшего силовика за сутки. Никто не погиб. Известно при этом, что в течение прошлых суток в зоне АТО террористы обстреляли позиции силовиков 31 раз.

Как сообщал УРА-Информ, на данный момент в медучреждениях лечение проходят 120 силовиков АТО. Сообщение ранее распространили в Минобороны. В целом уже около 3,6 тысячи силовиков прошли лечение в госпиталях в начала АТО.