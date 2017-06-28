Вирус Petya добрался до Азии

Он распространяется подобно вредоносному шифровальщику WannaCry. Как сообщает агентство Bloomberg, в среду утром в результате кибератаки вышла из строя система управления грузопотоком крупнейшего в Индии контейнерного порта имени Джавахарлала Неру, оператором которого является A.P. Moller-Maersk.

По данным Министерства транспорта страны пораженная система не распознает принадлежность грузов.

Вместе с тем главный специалист по защите информации Qihoo 360 Technology Co Чжэн Вэньбинь сообщил сегодня утром, что вирус также начинает распространяться и в Китае, но масштабных сбоев выявлено пока не было.

В свою очередь эксперты вирусной лаборатории ESET заявили, что распространение вредоносной программы-вымогателя началось с Украины. На данные момент в десятку стран, которые чувствительнее всего затронул вирус, вошли также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, среди пострадавших от действий вируса, в частности, компании "Киевэнерго" и "Укрэнерго", "Укрпочта" и "Укртелеком", сеть АЗС "КЛО".

В то же время в "Энергоатоме" и НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что кибер-атака их не задела.