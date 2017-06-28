В Торецке есть угроза гуманитарной катастрофы

Так, сейчас в населенном пункте Торецк может возникнуть настоящая эпидемия различных инфекционных заболеваний. Про это передали в СЦКК. Сейчас на Донетчине – чрезвычайно непростая ситуация со снабжением людей водой. Также эти сведения распространили в Минобороны.

Согласно же данным СЦКК – и.о. мэра города Ю. Евсиков уже предупредил про возможность возникновения в городе гуманитарной катастрофы. Вода сейчас в город идет пот водопроводу "Горловка-Торецк".

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине ранее сразу пять районов остались без централизованного водоснабжения – передавали в ГСЧС.