В "ЛНР" некоторые боевики дезертировали после устранения ДРГ

Этот инцидент с ДРГ имел место под Знаменкой. Так, в т.н. "Луганской народной республике" некоторые террористы дезертировали – по итогам устранения силовиками их разведгруппы – около населенного пункта Знаменка. Эти сведения содержатся в сообщении ГУ разведки Минобороны.

По итогам устранения разведгруппы силами АТО примерно две сотни террористов резко стали дезертирами, сообщив про свое желание уволиться. Некоторая их часть покинула места службы самовольно, даже не дождавшись решения командования.

Как сообщал УРА-Информ, на Черниговщине солдат за дезертирство был лишен свободы.