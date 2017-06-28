11:20 28.06.2017 | Общество | Новости
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В Голландии метеорит возрастом 4,5 миллиарда лет упал на сарай

Работники музея под названием «Натуралис» рассказали про возраст метеорита, который недавно рухнул на сарай.

В Голландии метеорит возрастом 4,5 миллиарда лет упал на сарай

Так, недавно в Нидерландах на сарай свалился метеорит, которому, как выяснилось, уже около 4,5 миллиардов лет. Он рухнул на строение еще в январе 2017-го года. Про это передали местные СМИ.

Известно, что вес небесного тела составляет примерно 500 грамм и упало оно в поселке Брук, что в Северной Голландии. Собственники строения срочно сообщили про инцидент ученым. Казалось, что камень появился тогда же, когда и Солнечная система. Этот хондрит прилетел примерно из тех мест, где находится Юпитер.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в небе прямо над Бангкоком взорвался метеорит.


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