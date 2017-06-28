В "Борисполе" из-за кибератаки пассажиров информируют в ручном режиме

Про это сообщил Е. Дыхне – первый замгендиректора Борисполя, в эфире одного из телеканалов. Он уточнил, что на данный момент столичный аэропорт сообщает пассажирам про время вылета их самолетов вручную. На табло сведения обновляются в ручном режиме раз в 15-ми минут.

Кроме того, также в сообщении говорится и о том, что все службы аэропорта функционируют в обычном режиме. Рейсы не задерживаются.

Как сообщал УРА-Информ, кибератака на сети органов власти страны уже была остановлена. Эти данные распространила пресс-служба Кабмина. Сейчас ситуация на 100 процентов контролируется.