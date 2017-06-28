В Афинах проходит забастовка сборщиков мусора

Данную информацию сообщает издание АР.

В сообщении говорится, чтои после неубедительной встречи с премьер-министром Алексисом Ципрасом руководитель профсоюза муниципальных служащих Никос Трикас сказал, что протест будет продолжаться.

Таким образом, муниципальные сборщики мусора заблокировали гаражи с мусоровозами, а также свалки.

Профсоюз требует, чтобы правительство выделило постоянные рабочие места для долгосрочных контрактников.

В свою очередь власти Греции предупреждают забастовщиков, что невывезенный мусор представляет угрозу здоровью населения, особенно учитывая жаркий прогноз погоды на ближайшую неделю.

Министр туризма также призвала профсоюз пересмотреть условия забастовки, утверждая, что протест ставит под угрозу общественное здравоохранение. Кроме того, по ее словам, эта ситуация негативно скажется на туризме, а также на международном имидже страны.

Афинская торговая ассоциация также призвала обе стороны достичь компромисса, предупредив, что кучи мусора будут препятствовать поездкам туристов в греческую столицу.

Ранее УРА-Информ сообщал, что 882 тонн мусора вывезли из Львова за сутки.