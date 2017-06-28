США начали расследование распространения вируса Petya.A

В ведомствах заявили, что имеют данные о его жертвах среди граждан Соединенных Штатов. Как сообщает Об этом Reuters, ссылаясь на словам пресс-секретаря Совета национальной безопасности США, пока нельзя говорить об угрозе национальной безопасности, однако все равно поставлена задача найти ответственных за кибертаку.

При этом в американском министерстве подчеркнули, что взаимодействуют с другими странами, а также посоветовали жертвам вируса не платить шантажистам, поскольку это не гарантирует восстановление доступа к компьютеру.

Официального комментария от Агентства национальной безопасности США не поступало. Напомним, вирус Petya.A атакует компьютеры под управлением ОС Microsoft Windows путем шифрования файлов пользователя, после чего выводит сообщение с предложением произвести оплату ключа дешифровки в биктоинах в эквиваленте 300 долларов для разблокировки данных.

Как сообщал УРА-Информ, крупнейшая в истории хакерская атака на Украину распространяется по всему миру, в частности, компьютерные сети выходят из строя в Испании и Индии.