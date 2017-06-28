Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений, - Ирина Геращенко

Она также не выполняет резолюций Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в среду, 28 июня, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она также напомнила, что ситуация с безопасностью и гуманитарная ситуация на востоке Украины остается крайне тяжелой. Тут ежедневно нарушается режим тишины, продолжаются обстрелы населенных пунктов.

При этом, по ее словам, в плену боевики удерживают 132 заложника и их количество увеличивается тогда как Россия уже год блокирует освобождение заложников, - рассказала политик, добавив, что в российских тюрьмах также остаются политзаключенные, среди них журналист Роман Сущенко, а также десятки других украинцев и крымских татар. Вместе с тем Геращенко отметила, что Россия также не выполнила ни одного пункта из резолюций ПАСЕ, которые призывали русскую власть освободить узников и вернуться к нормам международного права. Она также подчеркнула ухудшение экологической ситуации на Донбассе. Там затоплены шахты и этом может привести к техногенной катастрофе.

Каждый день боевики обстреливают Донецкую фильтровальную станцию, несколько раз под обстрел попало ремонтные бригады. Без воды может остаться 600 тысяч человек, а в случае попадания в резервуары с жидким хлором может состояться заражение территории на сотни километров, - рассказала Геращенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, боевики продолжают нарушать режим тишины. За сегодняшний день они восемь раз обстреляли украинские позиции на луганском направлении в зоне проведения АТО из тяжелого оружия.