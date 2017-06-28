23:47 28.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция в Днепропетровской области задержали помощника главы горотдела полиции

В Днепропетровской области полиция в среду, 28 июня, задержала майора полиции.

Полиция в Днепропетровской области задержали помощника главы горотдела полиции

Помощник начальника одного из городских отделов полиции попался на взятке. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, правоохранители установили, что майор полиции требовал 3,5 тысячи долларов от местного жителя.

За эти деньги он обещал не привлекать его уголовной ответственности, а также вернуть изъятый у него во время обыска автомобиль. Злоумышленник был задержан возле горотдела полиции во время получения всей суммы взятки.

Против задержанного открыто уголовное дело и сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Галицкий районный суд города Львова признал виновными депутатов Львовского областного совета и Львовского городского совета в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией.


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