Полиция квалифицирует подрыв автомобиля с полковником СБУ как теракт

В результате взрыва погиб военнослужащий Службы безопасности Украины. Еще двое сотрудников Службы безопасности и местный житель получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Об этом говорится в сообщении управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры. Согласно сообщению, взрыв произошел около семи часов вечера на улице Садовой в селе Иллинивка Константиновского района Донецкой области. Тут неизвестные люди приведено в действие взрывное устройство, в результате детонации которого уничтожен автомобиль Opel Vectra, в котором находились военнослужащие Службы безопасности Украины, а также местный житель.

Военная прокуратура сил антитеррористической операции квалифицировала это обстоятельство как террористический акт, приведший к гибели человека и причинения тяжких последствий по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса Украины Террористический акт, - говорится в сообщении.

В прокуратуре также заверили, что пострадавшие находятся в больнице, после стабилизации их состояния здоровья будет проведен комплекс необходимых следственных и процессуальных действий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Донецкой области взорвался автомобиль с сотрудником СБУ.