На Украину надвигается жара

Только в южных и восточных областях страны местами пройдет кратковременный дождь, гроза. На остальной территории синоптики осадков не обещают. Ветер переменных направлений, 3-8 метров на секунду, во время грозы порывистый.

Температура воздуха днем поднимется до отметки в 28-33 градуса.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 29-31 градуса.

На западе Украины сухо и жарко. Ночью столбики термометров покажут от 11 до 17 градусов тепла. Днем на термометрах будет 27-33 градуса жары.

В северных регионах также без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 10-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25-33 градусов.

В центре страны в среду без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-19 теплых градусов. Днем будет от 27 до 32 жарких градуса.

На востоке Украины местами кратковременный дождь с грозой. Ночная температура воздуха составит 14-20 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 27-32 градусов.

На юге Украины местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-21 градуса выше нуля. Днем воздух раскалится до 27-34 градусов.

В Крыму сегодня сухо и жарко. Ночью на термометрах будет от 16 до 21 градуса. Днем будет жарко до 29-34 градусов.