На Донбассе террористы понесли небоевые потери

Так, в самопровозглашенной "ДНР" сейчас все так же фиксируют столкновения между террористами, и это становится причиной небоевых потерь. Эти данные содержатся в сообщении разведки украинского Минобороны – в социальной сети.

В сообщении говорится о том, что среди террористов ДНР продолжают вестись незаконные действия касательно местных жителей, а также небоевые потери. При распитии боевиками спиртного на передовых между ними происходят конфликты, в частности, такой конфликт был в пятой мотострелковой бригаде в Макеевке. В результате террорист был убит своим же сослуживцем.

Как сообщал УРА-Информ, в " ДНР" теперь штрафуют автовладельцев за украинские номера.