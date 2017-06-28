13:22 28.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе террористы понесли небоевые потери

На передовых позициях на Донбассе по итогам перестрелки в состоянии опьянения террористы совершили убийство своего сослуживца.

На Донбассе террористы понесли небоевые потери

Так, в самопровозглашенной "ДНР" сейчас все так же фиксируют столкновения между террористами, и это становится причиной небоевых потерь. Эти данные содержатся в сообщении разведки украинского Минобороны – в социальной сети.

В сообщении говорится о том, что среди террористов ДНР продолжают вестись незаконные действия касательно местных жителей, а также небоевые потери. При распитии боевиками спиртного на передовых между ними происходят конфликты, в частности, такой конфликт был в пятой мотострелковой бригаде в Макеевке. В результате террорист был убит своим же сослуживцем.

Как сообщал УРА-Информ, в " ДНР" теперь штрафуют автовладельцев за украинские номера.


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