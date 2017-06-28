Кибеатакам подверглась Эстония и Польша

Об этом сообщает эстонский портал Delfi. В сообщении говорится, что в Эстонии закрыты все 11 магазинов строительной сети, принадлежащей французскому концерну Saint-Gobain.

Член правления вышеупомянутой компании Антон Кутсер, сообщил, что сейчас в Эстонии занимаются решением проблемы.

"У нас локализованы компьютерные системы для защиты данных. Как только проблема будет решена, сообщим об этом клиентам. Сейчас все магазины Ehituse ABC закрыты", - отметил Антон Кутсер.

Кроме того, в Польше проблема коснулась компаний логистической отрасли. Были атакованы небольшие фирмы и сервисно-торговые центры.

Премьер страны Бэата Шидло в связи с кибератаками созвала кризисный штаб.

Ранее УРА-Информ сообщал, что ряд государственных органов власти, финансовых учреждений и крупных предприятий, в том числе и международных аэропортов подверглись массированной кибератаке. На данный момент кибератаку компьютерные сети Украины остановили.