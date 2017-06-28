Госдеп США улучшил оценку Украины в борьбе с торговлей людьми

На днях глава Госдепа США Рекс Тиллерсон представил ежегодный отчет о торговле людьми в мире и рабском труде, который называется Trafficking in Persons Report.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Согласно словам Тиллерсона, Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. Тем не менее украинское правительство прилагает для этого значительные усилия.
К примеру, власти украинской страны активизировали усилия по борьбе с торговлей людьми по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Таким образом, Украину повысили до второго уровня.
Кстати, в отчете выделяют три уровня стран, где первый уровень обозначает страны с высокими достижениями в борьбе с торговлей людьми, а третий уровень — с низкими показателями в этой сфере.
В свою очередь между вторым и третьим также условный промежуточный уровень, обозначающий страну, которая может опуститься к худшему состоянию. Так, с 2013 по 2016 годы Украина находилась на этом промежуточном уровне.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Румынии задержаны 35 подозреваемых по делу о торговле людьми.