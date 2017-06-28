Госдеп США улучшил оценку Украины в борьбе с торговлей людьми

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно словам Тиллерсона, Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. Тем не менее украинское правительство прилагает для этого значительные усилия.

К примеру, власти украинской страны активизировали усилия по борьбе с торговлей людьми по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Таким образом, Украину повысили до второго уровня.

Кстати, в отчете выделяют три уровня стран, где первый уровень обозначает страны с высокими достижениями в борьбе с торговлей людьми, а третий уровень — с низкими показателями в этой сфере.

В свою очередь между вторым и третьим также условный промежуточный уровень, обозначающий страну, которая может опуститься к худшему состоянию. Так, с 2013 по 2016 годы Украина находилась на этом промежуточном уровне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Румынии задержаны 35 подозреваемых по делу о торговле людьми.