10:19 28.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Госдеп США улучшил оценку Украины в борьбе с торговлей людьми

На днях глава Госдепа США Рекс Тиллерсон представил ежегодный отчет о торговле людьми в мире и рабском труде, который называется Trafficking in Persons Report.

Госдеп США улучшил оценку Украины в борьбе с торговлей людьми

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно словам Тиллерсона, Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. Тем не менее украинское правительство прилагает для этого значительные усилия.

К примеру, власти украинской страны активизировали усилия по борьбе с торговлей людьми по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Таким образом, Украину повысили до второго уровня.

Кстати, в отчете выделяют три уровня стран, где первый уровень обозначает страны с высокими достижениями в борьбе с торговлей людьми, а третий уровень — с низкими показателями в этой сфере. 

В свою очередь между вторым и третьим также условный промежуточный уровень, обозначающий страну, которая может опуститься к худшему состоянию. Так, с 2013 по 2016 годы Украина находилась на этом промежуточном уровне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Румынии задержаны 35 подозреваемых по делу о торговле людьми. 


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