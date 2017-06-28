Число пользователей Facebook достигло двух миллиардов

Так, общее количество пользователей данной соцсети достигло уже двух миллиардов человек. Состоянием на 27-е июня в сообществе уже насчитывается два миллиарда граждан – уточнил Цукерберг на собственной страничке Facebook. Также он сказал, что очень рад путешествовать по этой сети вместе с остальными.

Как сообщал УРА-Информ, недавно украинская аудитория данной социальной сети – Facebook – возросла примерно на треть. К 20-му июня в Украине соцсетью уже пользовалось около девяти миллионов человек.