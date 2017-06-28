05:00 28.06.2017 | Общество | Новости
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Число пользователей Facebook достигло двух миллиардов

Основатель всемирно известной и популярной соцсети Facebook Марк Цукерберг недавно отметил, что социальной сетью уже пользуется два миллиарда граждан.

Число пользователей Facebook достигло двух миллиардов

Так, общее количество пользователей данной соцсети достигло уже двух миллиардов человек. Состоянием на 27-е июня в сообществе уже насчитывается два миллиарда граждан – уточнил Цукерберг на собственной страничке Facebook. Также он сказал, что очень рад путешествовать по этой сети вместе с остальными.

Как сообщал УРА-Информ, недавно украинская аудитория данной социальной сети – Facebook – возросла примерно на треть. К 20-му июня в Украине соцсетью уже пользовалось около девяти миллионов человек.


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