Боевики продолжают нарушать режим тишины

Только за прошедшие сутки вторник, 27 июня, противник 31 раз обстрелял позиции украинских военных на Донбассе. К счастью, никто в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки не пострадал.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на приморском направлении вчерп боевики из стрелкового оружия обстреливали украинские позиции в районе Гнутово и Павлополя. Из автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия и минометов велся огонь по Марьинке, а вечером под гранатометный огонь попали Широкино и Лебединского.

На донецком направлении было зафиксировано шесть обстрелов. Позиции ВСУ под Авдеевкой неоднократно обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Затем из минометов и зенитной установки противник бил вблизи Луганского и несколько раз из минометов, гранатометов и стрелкового оружия открывал огонь неподалеку от Каменки.

На луганском направлении до рассвета зафиксирован лишь один вражеский обстрел. В районе поселка Желтое боевики стреляли из минометов.

Напомним, оперативная обстановка в районе проведения антитеррористической операции не изменилась. Российские наемные войска продолжают нарушать перемирие, периодически открывая огонь из минометов различных калибров. За прошедшие сутки воскресенье, 25 июня, противник 23 раза открывал огонь по позициям украинских защитников. В результате таких действий один украинский воин был ранен.