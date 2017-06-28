Боевики обстреляли жилые кварталы Красногоровки

Один из боеприпасов разорвался на пришкольной территории, в непосредственной близости от здания Красногоровской общеобразовательной школы №1 в микрорайоне Солнечный. Как сказано в сообщении Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации, опубликованном на официальном сайте Министерства обороны Украины, обстрел начался около трех часов дня.

К счастью, в это время людей в школе не было, однако украинская сторона заявляет, что такие действия боевиков ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Украинская сторона также предостерегает, что боевики могут прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам в населенных пунктах на Донецком направлении, как на территории подконтрольной правительству Украины, так и на территории не подконтрольной Украины и такие провокации будут направлены против мирного местного населения с целью скомпрометировать и обвинить в этом Вооруженные силы Украины, с тем, чтобы сорвать перемирие, объявленное на период сбора урожая, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, боевики сегодня восемь раз обстреляли украинские позиции на луганском направлении в зоне проведения АТО из яжелого оружия.