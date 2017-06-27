В Украине во вторник жарко и дождливо

Порывы ветра и шквалы могут достигать 15-20 метров на секунду. Ночью на северо-западе и юго-востоке страны без осадков, днем в западных и северных областях кое-где небольшой дождь)

Ветер северо-западный 7-12 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 22-27 градусов тепла.

В Киеве сегодня кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла, Днем воздух прогреется до 24-26 градусов.

На западе Украины местами кратковременный дождь, гроза, в Волынской и Ровенской областях без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 11-17 теплых градусов. Днем термометры покажут от 21 до 28 градусов выше нуля.

На севере Украины днем пройдет небольшой дождь. В Сумской области местами сильный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла. Днем потеплеет до 22-27 градусов.

В центре Украины кратковременный дождь, гроза, местами град. Ночная температура воздуха составит 13-19 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов, в Днепропетровской области - до 27-32 градусов.

На востоке Украины сегодня также кратковременный дождь и гроза, местами град. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-19 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 25-32 градуса.

На юге Украины кратковременный дождь, днем гроза, местами град. Ночью столбики термометров покажут от 14 до 20 градусов. Днем воздух прогреется до 27-34 градуса.

В Крыму сегодня будет сухо и жарко. Ночь. Термометры покажут от 15 до 20 градусов тепла. Днем будет от 29 до 34 жарких градусов.