08:32 27.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе спасатели десять часов тушили свалку - ФОТО, ВИДЕО

В Одессе в понедельник, 26 июня, горел недействующий полигон твердых бытовых отходов.

В Одессе спасатели десять часов тушили свалку - ФОТО, ВИДЕО

Пожар на Шкодовой горе начался в результате возгорания сухой травы после десяти часов утра. Вместе с тем потушить его удалось только к восьми часам вечера.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области, спасатели уже на месте происшествия установили, что огнем охвачены несколько отдельных очагов на общей площади 0,15 гектаров. К трем часом пожарным удалось локализовать огонь в пределах 0,5 гектаров, а уже в восьми часам вечера полностью его ликвидировать, - рассказали в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 июня в селе Дубровка Иршавского района Закарпатской области горела мусорная свалка.


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