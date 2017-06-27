В Одессе спасатели десять часов тушили свалку - ФОТО, ВИДЕО

Пожар на Шкодовой горе начался в результате возгорания сухой травы после десяти часов утра. Вместе с тем потушить его удалось только к восьми часам вечера.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области, спасатели уже на месте происшествия установили, что огнем охвачены несколько отдельных очагов на общей площади 0,15 гектаров. К трем часом пожарным удалось локализовать огонь в пределах 0,5 гектаров, а уже в восьми часам вечера полностью его ликвидировать, - рассказали в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 июня в селе Дубровка Иршавского района Закарпатской области горела мусорная свалка.