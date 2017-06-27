В Киеве разоблачили очередную нарколабораторию

Данную инфоромацию сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

В сообщении говорится, что ранее судимый за грабежи и разбойные нападения, 28-летний житель пгт. Ворзель неподалеку Киева устроил у себя дома нарколабораторию, где в течение шести месяцев изготавливал амфетамин, а затем его сбывал.

Отмечается, что полицейские изъяли химические вещества, прекурсоры, посуду и прочее лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления психотропного вещества. Также было изъято 100 грамм готового амфетамина.

Установлено, что мужчина покупал "ингредиенты" для собственного производства наркотиков в сети Интернет.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ст.313 УК Украины, досудебное расследование продолжается.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в херсоне полицейского разоблачили во время реализации наркотического и психотропного вещества.