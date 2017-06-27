23:28 27.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харьковском горсовете проходят обыски

Следователи Генеральной прокуратуры Украины проводят обыск в нескольких департаментах Харьковского городского совета.

В Харьковском горсовете проходят обыски

Обыски проходят в рамках дела о выделении земли по "кооперативной схеме". Как сообщает директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, полиция пришла за три минуты до окончания рабочего дня.

Сейчас следователи ГПУ в сопровождении бойцов Службы безопасности Украины проводят очередной обыск по делу о выделении земли жилищно-строительным кооперативам, - сказал Сидоренко.

Напомним, 21 февраля этого года в Харьковском горсовете уже проводили обыски по данному делу.

Как сообщал УРА-Информ, речь идет об искусственно созданных жилищно-строительных кооперативах, которые не соответствуют условиям, прописанным в законе для таких кооперативов, поэтому они не имели права получить землю бесплатно.


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