В Харьковском горсовете проходят обыски

Обыски проходят в рамках дела о выделении земли по "кооперативной схеме". Как сообщает директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, полиция пришла за три минуты до окончания рабочего дня.

Сейчас следователи ГПУ в сопровождении бойцов Службы безопасности Украины проводят очередной обыск по делу о выделении земли жилищно-строительным кооперативам, - сказал Сидоренко.

Напомним, 21 февраля этого года в Харьковском горсовете уже проводили обыски по данному делу.

Как сообщал УРА-Информ, речь идет об искусственно созданных жилищно-строительных кооперативах, которые не соответствуют условиям, прописанным в законе для таких кооперативов, поэтому они не имели права получить землю бесплатно.