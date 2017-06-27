12:20 27.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Укрпочта" с 1 июля снизит стоимость доставки посылок в село

С 1 июля "Укрпочта" снизит стоимость доставки отправлений в село для тарифов "Укрпочта Экспресс" и "Укрпочта Стандарт".

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрпочты".

Как отмечается, все это время для отправлений в село по тарифу "Укрпочта Стандарт" в пределах области начислялась доплата 6 грн, по Украине - 15 грн. Однако с первого июля цена будет одна для всей Украины и составит 6 грн.

Для отправлений в село по тарифу "Укрпочтой Экспресс" в пределах области ранее доплата составляла 9 грн, по Украине - 30 грн.

Теперь единая цена составит 9 грн для всей Украины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ",неизвестный мужчина в городе Сан-Франциск устроил перестрелку на склад почтовой службы. В результате инцидента погибли четыре человека.


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