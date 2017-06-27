21:15 27.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Правительственный портал возобновил работу, - Гройсман

По состоянию на восемь часов вечера, вторника, 27 июня, правительственный портал возобновил работу после масштабной кибератаки, которая обрушилась сегодня на государственные органы и ряд крупных компаний Украины.

Правительственный портал возобновил работу, - Гройсман

Сейчас продолжается работа по локализации вируса и преодолению последствий кибератак. Об этом на своей страничке в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По словам глава правительства, работу также восстановили сайты Министерства энергетики и угольной промышленности, Госспецсвязи, Киевэнерго, Укрзализныци.

Вместе с тем Гройсман заверил, что в результате хакерской атаки важные системы не пострадали. Это была беспрецедентная атака, но наши IT-шники делают свою работу и защищают критическую инфраструктуру. Атака будет отражена, а злоумышленники - обнаружены, - написал премьер-министр.

Напомним, по предварительной информации, хакерским атакам подверглись государственные предприятия и учреждения, а именно Нацбанк Ощадбанк, ПриватБанк, Укрпочта, Укрэнерго, Укргаздобыча, а также международные аэропорты "Борисполь" и "Киев".

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины предупредил о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом участников финансового сектора.


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