Полиция с начала года изъяла более 2,5 тонны наркотиков и психотропов, - Князев

Такие сведения сообщил глава ведомства Сергей Князев на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, результаты работы реформированного подразделения за пять месяцев уже превысили показатели за весь прошлый год. Так, полицейские изъяли более 2,5 тонны наркотиков и психотропных веществ.

В свою очередь за прошлый год эта цифра составила 1,8 тонн.

Также Князев заверил, что ведомство и в дальнейшем будет налаживать механизм работы департамента.

"Мы будем налаживать механизм работы этой службы, пока она не заработает, как часы. Это должна быть реальная работа и противодействие наркопреступлениям, а не имитация. Комплектуем новых работников на вакантные должности только из числа патрульных", - отметил Князев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство внутренних дел планирует в начале осени выпустить первые 800-900 сотрудников, которые выйдут на дороги Украины и изменят негативную ситуацию с ДТП, которая сейчас существует.