00:21 27.06.2017 | Общество | Новости
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Появились фото нового iPhone 8

Источник @OnLeaks обнародовал новые изображения ожидаемого смартфона iPhone 8. На фото гаджет представлен в цвете "черный оникс". Снимки подтверждают обнародованную ранее информацию о том, что гаджет получит безрамочный экран и вертикальную двойную камеру.

Появились фото нового iPhone 8

Также на передней панели отсутствует физическая кнопка Home, а это означает, что на этот раз она будет сенсорной.

Ожидается также, что сканер отпечатков пальцев таки будет встроен в экран смартфона, и предположительно, будет располагаться в виртуальной кнопке Home.

Кроме того аналитики полагают, что будущий флагман американского производителя получит улучшенный механизм тактильной отдачи Taptic engine и беспроводную зарядку.

Как сообщал УРА-Информ, аналитик компании Pacific Crest Securities Энди Харгривз сообщил MacRumors, что компания Apple планирует отказаться от сканера отпечатков пальцев Touch ID в новой модели iPhone.


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