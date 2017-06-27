Появились фото нового iPhone 8

Также на передней панели отсутствует физическая кнопка Home, а это означает, что на этот раз она будет сенсорной.

Ожидается также, что сканер отпечатков пальцев таки будет встроен в экран смартфона, и предположительно, будет располагаться в виртуальной кнопке Home.

Кроме того аналитики полагают, что будущий флагман американского производителя получит улучшенный механизм тактильной отдачи Taptic engine и беспроводную зарядку.

Как сообщал УРА-Информ, аналитик компании Pacific Crest Securities Энди Харгривз сообщил MacRumors, что компания Apple планирует отказаться от сканера отпечатков пальцев Touch ID в новой модели iPhone.