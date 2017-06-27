Под хакерскую атаку попали 30 украинских банков

О серозных проблемах также сообщили три областных энергокомпании. Как сообщают СМИ, ссылаясь на свои источники, вирус, который похож на вирус-вымогатель WannaCry, атаковал "Ощадбанк", "Укрсоцбанк", "Укргазбанк", "ОТП-банк" и российский банк "ФИО".

При этом "Ощадбанк" сообщил об ограничении проведения операций в связи с хакерской атакой и порекомендовал своим клиентам воспользоваться услугами банкоматов банков-партнеров.

Кроме того, Ощадбанк предупредил своих клиентов о том, что сегодня его отделения будут работать в режиме консультаций. Атаке подверглись также сайты "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь", предприятия ДТЭК и другие.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, государственный " ПриватБанк" заявил о том, что его серверы не подверглись хакерской атаке и работают в штатном режиме.