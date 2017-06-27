12:16 27.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100168581:Polishuk

Парубий не исключает широкомасштабного вторжения России

Если бы по территории Украины не проходила важная газотранспортная система Российская Федерация уже давно бы начала широкомасштабное вторжения в Украину.

Парубий не исключает широкомасштабного вторжения России

Россия бы не стала сдерживаться, если бы не газотранспортная система, которой Россия поставляет газ на западно-европейский рынок. Такое мнение высказал во вторник, 27 июня, во время пресс-конференции председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Он также уверен, что запуск газопровода "Северный поток - 2" - это дополнительные колоссальные средства, которые Россия может направить на усиление агрессивных военных действий как в Сирии, так и в Украине.

Вместе с тем Парубий отметил, что во время следующей пленарной недели парламент может обратиться к Кабинету министров относительно введении визового режима с Российской Федерацией. Есть в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус, - заявил Парубий, добавив, что очень важно, чтобы соответствующий вопрос получил поддержку большинства при вынесении на голосование в сессионном зале парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Парубий заверил, что в Верховной Раде Украины сейчас идет работа над текстом законопроекта о реинтеграции Донбасса. Она будет завершена в ближайшие недели. Об этом в воскресенье, 25 июня, в эфире одного из украинских телеканалов глава парламента Андрей Парубий.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив