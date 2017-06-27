Парубий не исключает широкомасштабного вторжения России

Россия бы не стала сдерживаться, если бы не газотранспортная система, которой Россия поставляет газ на западно-европейский рынок. Такое мнение высказал во вторник, 27 июня, во время пресс-конференции председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Он также уверен, что запуск газопровода "Северный поток - 2" - это дополнительные колоссальные средства, которые Россия может направить на усиление агрессивных военных действий как в Сирии, так и в Украине.

Вместе с тем Парубий отметил, что во время следующей пленарной недели парламент может обратиться к Кабинету министров относительно введении визового режима с Российской Федерацией. Есть в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус, - заявил Парубий, добавив, что очень важно, чтобы соответствующий вопрос получил поддержку большинства при вынесении на голосование в сессионном зале парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Парубий заверил, что в Верховной Раде Украины сейчас идет работа над текстом законопроекта о реинтеграции Донбасса. Она будет завершена в ближайшие недели. Об этом в воскресенье, 25 июня, в эфире одного из украинских телеканалов глава парламента Андрей Парубий.