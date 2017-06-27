Насирова отпустили до сентября ходить с браслетом

Суд обязал отстраненного главу Государственной фискальной службы Украины носить браслеты еще два месяца. Соответствующее решение Соломенским районным судом города Киева было принято в понедельник, 26 июня.

Таким образом, решение продлевает обязательства на Насирова в ношении браслета и залога в 100 миллионов гривен. При этом в документе, который зачитал судья Тарас Оксюта сказано, что суд удовлетворил ходатайство прокуроров до 2 сентября.

Также Насиров обязан не покидать пределы места проживания, являться по первому вызову прокурора, суда, судьи, детектива. При этом суд обязал отстраненного главу ГФС сдать паспорта.

В свою очередь защита заявила, что такое ходатайство Специальной антикоррупционной прокуратуры является необоснованным и безосновательным.

Напомним, срок обязательств Насирова, ранее назначенных судом, истек в понедельник, 26 июня в шесть часов вечера.

Как сообщал УРА-Информ, Насиров подозревается в нанесении ущерба в два миллиарда гривен. По данным следствия, он принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.