На линии Пекин-Шанхай запустили скоростной поезд нового поколения

Об этом сообщает Синьхуа.

Как отмечается, в 11:05 модель СR400AF отправилась с Южного вокзала Пекина в Шанхай, а модель CR400BF - с шанхайского вокзала Хунцяо в столицу.

Так, новый поезд самостоятельной разработки Китая способен развивать скорость до 400 км/ч. Кроме того, его постоянная скорость составляет 350 км/ч.

По информации издания, он оснащен передовой системой мониторинга. Также поезд способной постоянно проверять функционирование поезда и автоматически тормозить машину в случае чрезвычайных ситуаций или аномальных условий.

Стоить отметить, что система дистанционной передачи данных позволяет диспетчерскому центру наблюдать за движением поезда в режиме реального времени.

"Фусин" подкрепит уникальную роль, которую играют высокоскоростные железные дороги в социально-экономическим развитии страны", - отметил генеральный директор Китайской железнодорожной корпорации - оператора поезда "Фусин" - Лу Дунфу.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Кировоградской области в воскресенье, 11 июня, на ходу загорелся дизельный поезд с пассажирами.