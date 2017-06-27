На Кипре построят самое большое казино в Европе

Такие сведения сообщает Associated Press.

По информации издания, правительство средиземноморского государства поддержало предложение компаний Melco International, Hard Rock и CNS Group об учреждении игорного дома в городе Лимассол.

Отметим, что общая стоимость проекта оценивается в 558 млн долл.

Согласно проекту, казино станет центром интегрированного курорта. В часности, в нем будет установлено 136 игорных столов и 1200 игровых автоматов. Кроме того, будут построены отель, рестораны и другие сопутствующие заведения.

Таким обраром, казино скорее всего даст импульс развитию на Кипре туризма, созданию новых рабочих мест и привлечению налогов в бюджет.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", любители азартных игр, начиная выбор виртуального гемблинг ресурса, испытывают определенные затруднения.