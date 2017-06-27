Московский суд продлил арест Сущенку еще на три месяца

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Об этом во вторник, 27 июня, на своей страничке в Facebook, сообщил адвокат украинского журналиста Марк Фейгин.

По его словам, Сущенко будет находится в московском СИЗО до 30 сентября. Российский суд - это не место, где стоит ждать сюрпризов, - написал Фейгин.

Напомним, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года.

Как сообщал УРА-Информ, российские спецслужбы заявляют, что украинце является полковником, кадровым сотрудником ГУ разведки Минобороны Украины и что задержали его во время "шпионской акции".