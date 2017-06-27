12:34 27.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Московский суд продлил арест Сущенку еще на три месяца

Лефортовский районный суд города Москва продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко еще на три месяца.

Московский суд продлил арест Сущенку еще на три месяца

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Об этом во вторник, 27 июня, на своей страничке в Facebook, сообщил адвокат украинского журналиста Марк Фейгин.

По его словам, Сущенко будет находится в московском СИЗО до 30 сентября. Российский суд - это не место, где стоит ждать сюрпризов, - написал Фейгин.

Напомним, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года.

Как сообщал УРА-Информ, российские спецслужбы заявляют, что украинце является полковником, кадровым сотрудником ГУ разведки Минобороны Украины и что задержали его во время "шпионской акции".


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