11:39 27.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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КПВВ за сутки пересекло 37 тысяч граждан

Украинские КПВВ в течение суток 26-го июня успели пересечь около 37-ми тысяч граждан.

КПВВ за сутки пересекло 37 тысяч граждан

Так, за сутки 26-го июня в местах, где сейчас проходит АТО, около 37-ми тысяч граждан пересекли украинские КПВВ. Сегодня такая информация была распространена Госпогранслужбой. Кроме того, через пропускные пункты за сутки прошло около 4,3 тысяч авто.

Также известно и о том, что утром 27-го июня на пропускных пунктах на въезд, а также на выезд было такое число автотранспорта. В пункте "Майорское" – 40 авто было на въезд и 80 – на выезд. В Марьинке же – 50 авто ожидало очереди на въезд и 70 – на выезд.

Как сообщал УРА-Информ, на пункте "Марьинка" в июне было изъято сигарет на сумму около 300-от тысяч гривен.


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