Хакерская атака распространяется по всему миру, - The Independent

В частности, компьютерные сети выходят из строя в Испании, Индии и России. Как сообщает The Independent, вирус может функционировать как вымогатель WannaCr. На данный момент он поражает объекты крупной инфраструктуры.

Уже есть данные, что вирус поразил систем судоходной компании Maersk и британской рекламной компании WPP. В России от хакерской атаки пострадали "Роснефть", а также некоторые банки.

Вместе с тем эксперты высказывают мнение, что нынешняя атака может быть более вредоносной, чем майская атака WannaCry. В то же время пока непонятно как вирус, который изначально был запущен в Украине и России, проник в другие страны.

Напомним, хакерская атака ведется с использованием модифицированного вируса WannaCry.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины предупредил о хакерских атаках на финансовый сектор. Такое заявление было сделано на официальном веб-сайте Нацбанка.