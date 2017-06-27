Дополнительные договора могут дать мошенникам возможность не возвращать банкам кредиты, - СМИ

Об этом пишет издание Экономические известия . Издание приводит пример, что Хозяйственный суд Одесской области (судья Лепеха Г.А.) определил договор ипотеки между банком «Порто-Франко» и фирмой «Грани» недействительным из-за того, что фирма, якобы, заключила договор сотрудничества с Управлением капитального строительства города Одессы, в одном из дополнений к которому была прописана невозможность заключать договора ипотеки без согласия сотрудничающих сторон. Банк о существовании такого дополнительного договора не знал. О нем стало известно спустя семь лет после заключения договора между «Порто-Франко» и ООО «Грани», когда банк решил взыскать с должника залог - многоэтажку.

Именно под строительство он выдал кредит в $751 тыс. Для обеспечения обязательств фирма передала в ипотеку банку все свои имущественные права застройщика на жилой дом. Ипотека была зарегистрирована нотариально с соблюдением всех необходимых законодательных норм. После окончания срока кредита выплачивать его фирма не стала, начав процедура банкротства. Квартиры и нежилые помещения застройщик, несмотря на ипотеку, уже продал.

Как только банк начал процесс взыскания ипотечного имущества, УКС подало иск в суд в связи с фактом противоречеия договора ипотеки договору о сотрудничестве. Фактически, речь идет о том, что договор ипотеки, который заключался нотариальной форме и зарегистрирован в нотариальном реестре, противоречит договору о сотрудничестве, заключенному в простой письменной форме. Такая нехитрая схема позволяет оспорить буквально любой договор залога или ипотеки.

Если решение признает Одесский апелляционный суд, это позволит признавать недействительными любые ранее заключенные договора залога с любыми структурами. Достаточно составить в простой письменной форме договор о сотрудничестве с любым лицом, например с соседом или с другой фирмой, в котором прописать невозможность заключения договора ипотеки без согласования сторон. Сделать это ранее даты договора ипотеки несложно: дата договора ипотеки зарегистрирована в реестре, а дату заключения договора можно поставить любую.

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Юридическая общественность Украины с интересом наблюдает за решением апелляционного хозяйственного суда Одесской области для того, чтобы понять, имеет ли этот схема право на жизнь или суд все-таки разберется в неправомочности такого решения и покажет, что таким способом договор не может быть признан недействительным. Иначе будет куча новых исков про признание договоров ипотеки недействительными. Возникает также вопрос, можно ли пересмотреть и другие судебные споры о признании договоров ипотеки недействительными в связи с этим решением суда, пишет издание.