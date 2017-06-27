Дополнительные договора могут дать мошенникам возможность не возвращать банкам кредиты, - СМИ
В Украине может появиться опасный прецедент, когда заключение дополнительных договоров позволит мошенникам не возвращать банкам полученные кредиты.
Об этом пишет издание Экономические известия. Издание приводит пример, что Хозяйственный суд Одесской области (судья Лепеха Г.А.) определил договор ипотеки между банком «Порто-Франко» и фирмой «Грани» недействительным из-за того, что фирма, якобы, заключила договор сотрудничества с Управлением капитального строительства города Одессы, в одном из дополнений к которому была прописана невозможность заключать договора ипотеки без согласия сотрудничающих сторон. Банк о существовании такого дополнительного договора не знал. О нем стало известно спустя семь лет после заключения договора между «Порто-Франко» и ООО «Грани», когда банк решил взыскать с должника залог - многоэтажку.
Именно под строительство он выдал кредит в $751 тыс. Для обеспечения обязательств фирма передала в ипотеку банку все свои имущественные права застройщика на жилой дом. Ипотека была зарегистрирована нотариально с соблюдением всех необходимых законодательных норм. После окончания срока кредита выплачивать его фирма не стала, начав процедура банкротства. Квартиры и нежилые помещения застройщик, несмотря на ипотеку, уже продал.
Как только банк начал процесс взыскания ипотечного имущества, УКС подало иск в суд в связи с фактом противоречеия договора ипотеки договору о сотрудничестве. Фактически, речь идет о том, что договор ипотеки, который заключался нотариальной форме и зарегистрирован в нотариальном реестре, противоречит договору о сотрудничестве, заключенному в простой письменной форме. Такая нехитрая схема позволяет оспорить буквально любой договор залога или ипотеки.
Если решение признает Одесский апелляционный суд, это позволит признавать недействительными любые ранее заключенные договора залога с любыми структурами. Достаточно составить в простой письменной форме договор о сотрудничестве с любым лицом, например с соседом или с другой фирмой, в котором прописать невозможность заключения договора ипотеки без согласования сторон. Сделать это ранее даты договора ипотеки несложно: дата договора ипотеки зарегистрирована в реестре, а дату заключения договора можно поставить любую.
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Юридическая общественность Украины с интересом наблюдает за решением апелляционного хозяйственного суда Одесской области для того, чтобы понять, имеет ли этот схема право на жизнь или суд все-таки разберется в неправомочности такого решения и покажет, что таким способом договор не может быть признан недействительным. Иначе будет куча новых исков про признание договоров ипотеки недействительными. Возникает также вопрос, можно ли пересмотреть и другие судебные споры о признании договоров ипотеки недействительными в связи с этим решением суда, пишет издание.