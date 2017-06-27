Боевики продолжают нарушать решим тишины

За вчерашний день противник 18 раз обстрелял позиции украинских военных на Донбассе. К счастью, никто из украинских воинов в результате вражеских обстрелов вчера не пострадал.

Вместе с тем, как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, за прошедшие сутки на приморском направлении противник активизировался с наступлением сумерек. Тут боевики открыли огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Водяного. Из стрелкового оружия обстреляли поселок Павлополь.

На донецком направлении почти все обстрелы зафиксированы вблизи Каменки и Авдеевки. Противник из гранатометов обстрелял позиции сил АТО в районе Луганского, вечером плотным огнем из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия различного калибра обстрелял опорные пункты ВСУ у Каменки. Кроме того, 82-минометы и пехотное вооружение противник неоднократно применял в пригороде Авдеевки.

На луганском направлении боевики выпустили несколько мин калибра 82 мм по позициям украинских защитников неподалеку Желтого. На рассвете вражеские снайперы пытались попасть по военнослужащим Украины, которые держат оборону в районе Попасной и Новотошковки. Вечером обстрелы не прекратились и сначала под огонь из автоматических станковых гранатометов снова попали позиции сил АТО в районе Новотошковки. А у Новозвановки бил из стрелкового оружия.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в среду, 21 июня, в Минске согласовала начало очередного режима тишины. Он начинается с 24 июня и будет действовать на время уборки урожая.