В понедельник в большинстве областей пройдут дожди

В западных и Житомирской областях, а также северных, большинстве центральных и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 метров на секунду. В Закарпатье и Карпатах местами сильные дожди. На остальной территории страны - без осадков.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 метров на секунду. Температура удержится от 23 до 28 градусов тепла.

В Киеве сегодня днем возможен кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Ночная температура воздуха не опустится ниже 13-18 теплых градусов. Днем будет от 21 до 26 градусов со знаком плюс.

На севере Украины днем возможен кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов тепла. Днем потеплеет до 23-28 градусов.

В центре страны в понедельник ночью без осадков, денем возможны местами кратковременные дожди, грозы. Ночью столбики термометров покажут от 14 до 19 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 27-32 градуса.

На востоке Украины преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 26-31 градус.

На юге Украины сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-21 градуса. Днем воздух раскалится до 29-34 градусов.

В Крыму также сухо и жарко. Температура воздуха ночью удержится в пределах 15-20 градусов. Днем воздух прогреется до 28-33 градусов.