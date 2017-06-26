В отставку подал председатель правления "ПриватБанк"

Председатель Правления ПАО КБ "ПриватБанк" Александр Шлапак подал заявление об увольнении.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
В сообщении говорится, что председатель Правления "ПриватБанка" Александр Шлапак выполнил в полной мере поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведения аудита финансового состояния финучреждения и в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на своей должности.
Отмечается, что в данный момент Шлапак продолжает руководить банком.
"Соответствующее заявление Председателя банка уже подано в Наблюдательный совет банка и может быть рассмотрено следующем заседании совета в конце июля", - добавили в пресс-службе.
Ранее УРА-Информ сообщал, что "ПриватБанк" докапитализирован еще на 9,8 миллиардов гривен.