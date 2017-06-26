16:30 26.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100168526:nastia

В отставку подал председатель правления "ПриватБанк"

Председатель Правления ПАО КБ "ПриватБанк" Александр Шлапак подал заявление об увольнении.

В отставку подал председатель правления

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В сообщении говорится, что председатель Правления "ПриватБанка" Александр Шлапак выполнил в полной мере поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведения аудита финансового состояния финучреждения и в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на своей должности.

Отмечается, что в данный момент Шлапак продолжает руководить банком.

"Соответствующее заявление Председателя банка уже подано в Наблюдательный совет банка и может быть рассмотрено следующем заседании совета в конце июля", - добавили в пресс-службе.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  "ПриватБанк" докапитализирован еще на 9,8 миллиардов гривен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив