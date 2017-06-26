В Херсоне прошло обучение обороне

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской Облгосадминистрации.

В сообщении говорится, что во время учений проводились занятия по медицинской подготовке, отработки навыков стрельбы из военного оружия, изучение тактики действий при остановке и осмотре подозрительного транспорта и ознакомления с образцами современной военной оружия и техники.

Отмечается, что около 150 военнообязанных прошли учения по территориальной обороне.

Ранее УРА-Информ сообщал, что количество обстрелов в зоне АТО существенно снизилось.