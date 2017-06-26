15:30 26.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Херсоне прошло обучение обороне

Военнообязанные Алешковского района прошли учения по территориальной обороне.

В Херсоне прошло обучение обороне

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской Облгосадминистрации.

В сообщении говорится, что во время учений проводились занятия по медицинской подготовке, отработки навыков стрельбы из военного оружия, изучение тактики действий при остановке и осмотре подозрительного транспорта и ознакомления с образцами современной военной оружия и техники.

Отмечается, что около 150 военнообязанных прошли учения по территориальной обороне.

Ранее УРА-Информ сообщал, что количество обстрелов в зоне АТО существенно снизилось.


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