В Ирландии ведущего снесло ветром в прямом эфире - ВИДЕО

Ведущего ирландского телеканала TV3 Дерика Хартигана во время прямого эфира вынесло из кадра мощным порывом ветра.
Видеозапись происшествия в Youtubе выложил сам "пострадавший" ведущий.
Сообщается, что казус случился во время прямого включения с улицы. Ирландский телеведущий Хартиган, стоя под большим зонтом, рассказывал о погоде, когда один из порывов ветра вынес его из кадра.
“Мать-природа опять победила! Ничто так не добавляет настроения, как хорошее ирландское лето”, - написал телеведущий в комментарии к ролику.
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