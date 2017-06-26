18:00 26.06.2017 | Общество | Новости
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В Ирландии ведущего снесло ветром в прямом эфире - ВИДЕО

Ведущего ирландского телеканала TV3 Дерика Хартигана во время прямого эфира вынесло из кадра мощным порывом ветра.

В Ирландии ведущего снесло ветром в прямом эфире - ВИДЕО

Видеозапись происшествия в Youtubе выложил сам "пострадавший" ведущий.

Сообщается, что казус случился во время прямого включения с улицы. Ирландский телеведущий Хартиган, стоя под большим зонтом, рассказывал о погоде, когда один из порывов ветра вынес его из кадра.

“Мать-природа опять победила! Ничто так не добавляет настроения, как хорошее ирландское лето”, - написал телеведущий в комментарии к ролику.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня в большинстве областей Украины пройдут проливные дожди. 


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