В Ирландии ведущего снесло ветром в прямом эфире - ВИДЕО

Видеозапись происшествия в Youtubе выложил сам "пострадавший" ведущий.

Сообщается, что казус случился во время прямого включения с улицы. Ирландский телеведущий Хартиган, стоя под большим зонтом, рассказывал о погоде, когда один из порывов ветра вынес его из кадра.

“Мать-природа опять победила! Ничто так не добавляет настроения, как хорошее ирландское лето”, - написал телеведущий в комментарии к ролику.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня в большинстве областей Украины пройдут проливные дожди.