19:50 26.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Установлена компания, которая выбросила на свалку 30 тысяч ртутных ламп

Правоохранители нашли компанию, которая в прошлом году устроила свалку из 30 тысяч тутьсодержащих ламп.

Установлена компания, которая выбросила на свалку 30 тысяч ртутных ламп

Об этом сообщили в прокуратуре Черниговской области.

В сообщении говорится, что опасные отходы были обнаружены вблизи села Зметнев Сосницкого района. В емкостях с маркировкой учебных заведений города Киева находились использованные лампы, которые имели в своем составе ртуть и классифицируются как чрезвычайно опасные.

Сообщается, что по данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды).

Отмечено, что в виду опасности отходов, стихийная свалка была ликвидирована. Вместе с этим, в целях возмещения причиненного ущерба в сумме 77 тыс грн Менская местная прокуратура обратилась с иском в суд с требованием их взыскания с общества, что обеспечивало сбор и перевозку опасных отходов из учреждений Киева.

Ранее УРА-Информ сообщал, что ртутьсодержащие лампы нашли на Киевщине.


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