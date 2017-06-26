10:57 26.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порошенко поздравил крымских татар с Днем флага

Президент Украины Петр Порошенко поздравил крымских татар с Днем их национального флага, который отмечается сегодня, 26 июня. 

Порошенко поздравил крымских татар с Днем флага

Свои поздравления глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Два флага - одна страна", - написал украинский лидер в соцсети.

Отметим, что ко Дню флага крымских татар в Киеве запланирован ряд мероприятий, в частности автопробег, конкурсы и выступления на Майдане Независимости, а также торжественный митинг.

Кстати, все мероприятия состоятся во второй половине дня.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил весь украинской народ с вступлением в силу безвизового режима с Евросоюзом. 


 
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Фоторепортаж
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