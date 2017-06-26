15:15 26.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Древнее трипольское поселение нашли в Кировоградской области

Трипольское поселение размером 238 га нашли в селе Небеливка Новоархангелського района, что на Кировоградчине.

Древнее трипольское поселение нашли в Кировоградской области

Специалисты отмечают, что оно датируется примерно 4 тыс лет до нашей эры и является крупнейшим в Западной Европе. Об этом сообщили в пресс-службе областного совета.

В сообщении говориится, что департамент культуры и туризма Кировоградской ОГА получил поручение обратиться с представлением для признания поселения как памятники ЮНЕСКО.

Отмечается, что всего на сегодня в регионе существует 70 субъектов туристической деятельности, но только 8 из них — оказывают услуги по территории области. Существует 210 туристических маршрутов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Кировоградщине задержали распространителя детской порнографии.


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